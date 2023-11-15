KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs ödeme tarihi

KYK burs, kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci KYK bursu ne zaman yatacak sorusunu araştırıyor. Ancak 2023-2024 KYK burs ödeme tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama yapılmadı. Peki, Geçen yıl KYK bursu ne zaman yattı? KYK bursu ne zaman yatacak? İşte 2023-2024 KYK burs ödeme tarihi...

KYK bursu ne zaman yatacak sorusu KYK burs, kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 KYK burs ödeme tarihi araştırması yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler için kritik bir gündem meselesi. Peki, Geçen yıl KYK bursu ne zaman yattı? KYK bursu ne zaman yatacak? İşte 2023-2024 KYK burs ödeme tarihi...

KYK bursu ne zaman yatacak?

2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

Geçen yıl KYK bursu ne zaman yattı?

geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Bakandan ilk defa KYK bursu, kredisi alacaklara uyarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

2023-2024 KYK burs ödeme tarihi

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.