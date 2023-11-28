KYK duyurdu: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs ve kredi başvurusu kabul edilen öğrencilere yapılacak ödemelerin bugün başladığını duyurdu.

KYK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekim ve kasım ayı ödemelerinin birlikte yapılacağı açıklandı.

📢 Ödemeler Başladı!



Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!



TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.



Keyifli harcamalar! 🌟 pic.twitter.com/OylxDLHgsv