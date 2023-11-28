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KYK duyurdu: Burs ve kredi ödemeleri başladı

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilere yapılacak ödemeler bugün başladı.

Eğitim
  • 28.11.2023 10:41
  • Giriş: 28.11.2023 10:41
  • Güncelleme: 28.11.2023 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
KYK duyurdu: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs ve kredi başvurusu kabul edilen öğrencilere yapılacak ödemelerin bugün başladığını duyurdu.

KYK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekim ve kasım ayı ödemelerinin birlikte yapılacağı açıklandı. 

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