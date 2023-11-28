KYK duyurdu: Burs ve kredi ödemeleri başladı
KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilere yapılacak ödemeler bugün başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs ve kredi başvurusu kabul edilen öğrencilere yapılacak ödemelerin bugün başladığını duyurdu.
KYK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekim ve kasım ayı ödemelerinin birlikte yapılacağı açıklandı.
📢 Ödemeler Başladı!— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) November 28, 2023
Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!
TCKN son hanesine göre:
'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,
'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,
'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.
Keyifli harcamalar! 🌟 pic.twitter.com/OylxDLHgsv
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