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KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri: İşte T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri

KYK burs, kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihler ne zaman sorusunu araştırıyor. 2023-2024 T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya dair beklenen açıklama geldi! Peki, KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri ne zaman? İşte T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri...

BirBilgi
  • 28.11.2023 11:11
  • Giriş: 28.11.2023 11:11
  • Güncelleme: 28.11.2023 11:24
KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri: İşte T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri

KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri ne zaman sorusu KYK burs, kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri araştırması yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler için kritik bir gündem meselesi. Peki, KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri ne zaman? İşte T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri...

KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri

KYK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KYK ilk defa burs, kredi alacaklar için ödeme tarihleri hakkında ekim ve kasım ayı ödemelerinin birlikte yapılacağı açıklanarak ödeme tarihleri hakkında gün verildi. T.C kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar 28 Kasım, 4 ve 6 olanlar 29 Kasım, 8 olanlar ise 30 Kasım tarihinde iki aylık birikmiş KYK burs ve kredilerini alacak.

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T.C kimlik numarasına göre iki aylık toplu KYK burs, kredi ödeme tarihleri

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. İlk defa burs alacak öğrencilere yapılacak olan KYK Ekim ve Kasım ayı burs, kredilerinin toplu ödeme tarihi T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre şu şekilde:

  • '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te
  • '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te
  • '8' olanlar ise 30.11.2023'te 
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