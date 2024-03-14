Kylian Mbappe, ismini menüde kullanan kebapçıya dava açtı

PSG'nin dünya yıldızı futbolcusu Kylian Mbappe, isminin menüde kullanılması nedeniyle Marsilya'daki bir kebap restoranının sahibine dava açtı.

PSG'nin Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, ismini menüde kullanan bir kebap restoranının sahibine dava açtı.

Marsilya'daki restoranın menüsünde bir kebap için "Mbappe'nin kafatası kadar yuvarlak bir fırıncı ekmeği ile birlikte servis edilir" yazıyordu.

Avukatı aracılığıyla kebapçıya dava açan Mbappe, adının menüden çıkarılması için 8 gün süre verdi.

KEBAPÇIDAN TEPKİ

Restoranın sahibi Mohamed Henni ise "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir işin yok mu? Böyle bir şey için beni dava etmek mi? Bu gerçekten inanılmaz. Buna inanamıyorum" sözleriyle Fransız futbolcuya tepki gösterdi.

Sezon sonu PSG ile sözleşmesini uzatmayacağını resmî olarak kulüp yönetimine bildiren Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.