Luis Enrique'den Mbappe için veda gibi açıklama

PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, takımının Reims ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Kylian Mbappe'ye adeta veda etti.

PSG teknik direktörü Luis Enrique, takımının pazar günü Reims ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sezon sonu kulüpten ayrılacağını açıklayan ve maça yedek kulübesinde başlayan Kylian Mbappe'nin durumu hakkında konuşan Enrique, "Mbappe'ye gelecekte sadece en iyisini dileyebilirim. O, inanılmaz bir oyuncu, çok iyi bir insan. Ona en iyinin en iyisini diliyorum" dedi.

Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını ve bu yaz takımdan ayrılacağını resmî olarak kulübe bildirmişti.

25 yaşındaki süper yıldızın Real Madrid ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mbappe, PSG'de bu sezon çıktığı 35 maçta 34 gol ve 7 asist kaydetti.