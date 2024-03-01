İspanya basını: Mbappe'nin ailesi Madrid'de ev bakıyor

Sezon sonu PSG'den ayrılarak Real Madrid ile anlaşması beklenen Kylian Mbappe'nin aynı zaman menajeri olan annesinin, Madrid'e giderek ev baktığı belirtildi.

7 yıllık PSG kariyerini sezon sonunda bitireceğini duyuran ve Real Madrid ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki Fransız süperyıldız Kylian Mbappe'nin annesinin Madrid'de bulunduğu aktarıldı.

İspanya basınından Revolvo'nun haberine göre Mbappe'nin aynı zamanda menajeri olan annesi Fayza Lamari Madrid'e gitti. Fayza Lamari'nin Fransız yıldıza ev tutmak için İspanya'nın başkentine uçtuğu aktarıldı.

Haberde, Mbappe'nin diğer aile üyelerinin de Madrid'de bulunduğu vurgulandı. Güvenlik kaygısı nedeniyle ev bulma çalışmalarının erken başlatıldığı da belirtildi.