La Liga Başkanı Tebas'tan Mbappe açıklaması: Yüzde 70-80 ihtimal var

La Liga Başkanı Javier Tebas, dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin önümüzdeki sezon yüzde 70-80 ihtimalle La Liga'da oynayabileceğini söyledi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, ismi uzun zamandır Real Madrid ile anılan Fransız süper yıldız Kylian Mbappe'nin önümüzdeki sezon yüzde 70-80 ihtimalle La Liga'da oynayabileceğini söyledi.

İspanya basınına konuşan Tebas, Mbappe için "Burasının O'nun kaderinde olduğuna eminim. Önümüzdeki yıl yüzde 70-80 ihtimalle olabilir" dedi.

Tebas, Süper Lig kurulması tartışmalarından beri ters düştüğü Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkında sorulan soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Avrupa futboluna bakış açımızda korkunç bir fark var. Ne benim ne de La Liga kulüplerinin çoğunluğunun, Avrupa futbol endüstrisinin kaderini, geleceğini ve para dağılımını belirlemesi gerekenlerin büyük kulüpler olduğu konusunda hem fikir olma ihtimali yok."

MBAPPE BİLMECESİ

Kylian Mbappe'nin sözleşmesi, 1 yıllık opsiyonu kullanmaması halinde 2024 yazında sona erecek. Real Madrid'de oynamak istediği belirtilen Mbappe, opsiyonu kullanmak istemediğini sezon başında ifade etmiş, ancak önümüzdeki yaz Mbappe'yi bonservis bedeli alamadan kaybetmek istemeyen PSG yönetimi yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Yönetim ile sorunların çözüldüğünü belirten Mbappe daha sonra kadroya dahil edildi. Ancak Mbappe'nin normal şartlarda bu sezon sona erecek sözleşmesiyle ilgili herhangi bir gelişme henüz yaşanmadı.