Laikliğe sahip çıkacağız

ÇEDES projesi kapsamında okullara imam, vaiz ve Kuran kursu hocalarının gönderilecek olmasına karşı tepki büyük. İzmir’de projenin iptali ve laik eğitim talebiyle 16 Eylül’de bir miting düzenlenecek.

Berkay SAĞOL

Okullarda uygulanmak istenen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesine karşı tepkiler sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü projeye göre, eğitim yılı boyunca imam ve vaizler tarafından okullarda ‘değerler eğitimi’ verilecek. 2021’de ortaokullarda uygulamaya başlanan ve bu yıl ilkokul ve liseler dahil tüm okulları kapsayan şekilde düzenlenen proje kapsamında okullarda ‘manevi danışmanlar’ yer alacak. Bu kapsamda toplamda kaç okula manevi danışman atandığı henüz net değil, ancak İzmir’deki her üç okuldan birine ‘manevi danışman’ atandığı belirtiliyor.

TARİKATLARIN ÇIKARINA

Bu projenin iptali ve laik eğitim talebiyle İzmir’de ‘laik eğitim, laik yaşam eşit yurttaşlık’ sloganıyla 16 Eylül Cumartesi günü büyük bir miting düzenlenecek. Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı’ndan da bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Mitingin düzenleyicisi ise başta Eğitim Sen, Alevi örgütleri ve veli dernekleri olmak üzere 100’e yakın kurum. Mitinge dair yapılan çağrıda, ÇEDES ile öğretmen olmayan kişilerin ‘manevi danışman’ adıyla okullarda görevlendirileceğine dikkat çekildi. Bu projeyle eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik çizgisi doğrultusunda biçimlendirdiğine vurgu yapılan çağrıda, “ÇEDES ile tarikat ve cemaatlere öğrenciler devşirilecek. Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olmadığı gibi demokratik de olmaz. Gerçek anlamda laik bir eğitim ancak demokrasinin, eşit yurttaşlık bilincinin, toplumun hak ve özgürlükler alanının genişlemesi ile mümkündür” ifadeleri yer aldı. Miting Tertip Komitesi Başkanı Özcan Çetin, iktidarın eğitimi dinselleştirme uygulamalarının yıllardır sürdüğüne vurgu yaptı. Aynı zamanda Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı olan Çetin, “Tek adam rejimine geçilmesinin ardından ÇEDES ve farklı isimlerdeki benzer proje ve protokollere hız verilerek, eğitim hizmetinde köklü bir dönüşümün önü açılmak isteniyor” dedi.

LAİKLİĞE SAHİP ÇIKALIM

Çetin, 16 Eylül’deki mitinge katılım çağrısı da yaptı: “Yıllardır karma eğitimi yok etmeyi amaçlayan, tek tip toplum yaratmayı hedefleyen, çocuk hakları başta olmak üzere eğitim hakkına ağır darbeler indiren siyasal iktidara karşı güçlü bir itiraz geliştirilmesi önemlidir. Mitingimize başta veliler olmak üzere laiklikten yana tüm İzmirlileri davet ediyoruz.”