Lastik İş, TİS taslağında yüzde 100 zam istedi

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Lastik-İş, Goodyear, Brisa Bridgestone, Prometeon ve Pirelli’yi kapsayan grup toplu iş sözleşmesi (TİS) taslağını açıkladı. Lastik-İş ilk 6 ay için ücretlere yüzde 100 oranında zam istedi. İkinci, üçüncü ve dördüncü aylar içinse enflasyon oranına, açıklanan enflasyon oranının yarısı eklenerek bulunacak oran kadar zam yapılması talep edildi.

Sosyal haklara ise 2024 yılında yüzde 140 ila yüzde 300 oranları arasında zam yapılması istendi. Açıklamada, “Sendikamızın üyesi olan destek hizmetleri işçileri için, birinci 6 ayda, 1. iş grubunda yer alan, üyelerimizin ücretleri 20 bin TL’den düşük olanlar 20 bin TL’ye, 2. iş grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri 22 bin 500’den düşük olanlar 22 bin 500 TL’ye, 3. iş grubunda çalışan üyelerimizin ücretleri 25 bin TL’den düşük olanlar 25 bin TL’ye yükseltildikten sonra tüm ücretlere yüzde 100 ücret zammı yapılması isteniyor” denildi.