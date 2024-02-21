Latinler’den insanlık dersi

Dış Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ABD’nin veto edeceğini açıkladığı Gazze’de acil ateşkes talep eden tasarıyı oylamak için toplanırken Güney Amerika ülkeleri savaş karşıtı çıkışlarını sürsürdü.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın Gazze işgalini "soykırım" olarak nitelendirmesi sonrası iki ülke arasında başlayan gerilim tırmanıyor. Brezilya İsrail’in Lula’yı hedef alan sözlerine yanıt olarak Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer’in geri çağırdı. Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim İsrail’in Lula’ya yönelik sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi. İsrail’in Brasilia Büyükelçisi Daniel Zonshine’nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Solcu lider Lula, Gazze’de yaşananları Hitler’in yaptıklarına benzeterek yaşananların savaş değil soykırım olduğunu söylemişti. Lula’ya tepki gösteren Netanyahu "kırmızı çizginin aşıldığını" belirtirken, Dışişleri Bakanı Katz, Lula’yı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

KİEV’E SİLAH YOK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ülkesinin barışa katkı sunmak için Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini belirtti. Petro, Ukrayna’nın silaha değil barışa ihtiyacı olduğunu ve Kolombiya olarak orta yolun bulunması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.