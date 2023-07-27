LeMan'dan 'ekonomi' kapağı: Cari açığa çare geleneksel dev kaynak

Mizah ve karikatür dergisi LeMan kapağına, "Cari açığa çare geleneksel dev kaynak" başlığıyla iktidarın art arda yaptığı vergi zamlarını taşıdı.

Seçimlerin ardından hemen her kalemde yapılan ve yurttaşın belini bükmeye devam eden zamlar, haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan'ın bu haftaki kapağında yer aldı.

Haftalık mizah dergisi LeMan, son sayısında "zam" kapağıyla çıktı.

Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe "Cari açığa çare geleneksel dev kaynak" başlığı kullanıldı.