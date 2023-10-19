LeMan'dan İsrail kapağı: Hangi hayvan hastaneleri vurur ki?

Haftalık mizah dergisi LeMan, Gazze'de katliam yapan İsrail'in Savunma Bakanı Gallant'ın "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz" sözlerini kapağına taşıdı.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 13. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan da bu haftaki kapağına, İsrail'in Gazze’de günlerdir sivilleri katletmesini taşıdı.

Bir gazetecinin sorularına cevap veren İsraillinin konulduğu kapakta İsrailli “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” dediği, gazetecinin ise İsrail’e gönderme yaparak “Hangi hayvan fosfor bombası kullanır, hangi hayvan hastaneleri vurur ki” diye sorduğu görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "insansı hayvanlarla" savaştıklarını söylemişti.