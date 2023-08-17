Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifa etti

Letonya'da Başbakan Karins, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Rinkevics'e sundu

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'e sundu.

Karins, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını duyurdu.

Letonya'nın geleceği için çalışmaların sürmesi gerektiğini belirten Karins, "Anlamlı bir değişim, refah ve ekonomik büyüme sağlayacak yeni ve güçlü bir hükümetin bir an önce kurulabilmesi için bugün Cumhurbaşkanı Rinkevics ile görüşerek istifa mektubumu sundum" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Karins, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, istifa gerekçesi olarak koalisyon ortağı partileri "Birleşik Liste" ve "Ulusal İttifak"ı hedef göstermişti.

Yeni Birlik Partisinin lideri Karins, partisinin Başbakanlık için Evika Silina'yı aday gösterdiğini bildirdi.