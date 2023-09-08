Levent Gültekin ile İYİ Parti arasında 'yalancı' polemiği

Gazeteci Levent Gültekin, kendi YouTube kanalından yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde ikili oynadığını, aslında Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemek istemediğini, İmamoğlu ve Yavaş’ı devre dışı bırakanın da kendisi olduğunu öne sürdü. Bazı İYİ Parti’li yöneticiler Gültekin’e Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube hesabından yayınladığı son videoda İYİ Parti lideri Meral Akşener’i eleştirdi. Gültekin, “Meral Akşener’in tuhaf oyunu” başlığıyla yayınladığı videoda Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemek istemediğini ancak kamuoyu önünde farklı konuştuğunu savundu.

2018’deki cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananları anlatan Gültekin, 3 kamuoyu araştırma firmasının anketleri sonucunda muhalefetin adayının Abdullah Gül olarak belirlendiğini ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle Abdullah Gül’ün evine helikopter gönderilmesinin ardından Akşener’in ertesi gün aday olacağını söylediğini ileri sürdü.

"NEDEN 1 KEZ BİLE GÜNDEME GETİRMEDİN?"

Mayıs ayındaki seçimlerde de Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemeye yönelik bir tutum almadığını, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığının önünü de Akşener’in kestiğini savunan Gültekin, şöyle konuştu:

“Meral Hanım yalan söylüyor, Kemal Bey’in adaylığını engellemek istemedi. İstese böyle davranmazdı. İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığını istediğini kime söyledin? Bir gün bile bu 2 kişiye aday olmasını istediklerini söyledin mi? Altılı Masa’da Akşener neden Kemal Bey’in adaylığını bir kez bile gündeme getirmedi. Kemal Bey’in aday olacağını çoluk çocuk 1 yıldır biliyordu. Adamı ekranlarda yıprtana kadar neden masada bunu söylemedin? Meral Hanım’a biçilen rol, Kemal Bey’in adaylığını engellemeyeceksin ama dışarıda her şeyi yapabilirsin şeklindeydi.”

Gültekin, bir buçuk sene önce yaptıkları bir konuşmada Akşener’e kendisine ve kamuoyuna farklı mesajlar verdiğini, Akşener’in ise “Siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek güvenmeyin” yanıtını verdiğini aktardı.

"KEŞKE BANA RÖPORTAJ VERSE"

Gültekin, yayının başında ise “Meral Akşener partiyi kurduğundan beri oyun oynuyor. Akşener’in hatasını görmeyen ya kör ya aptaldır. Keşke bana röportaj verse de yüzüne bu soruları sorsam” dedi.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Levent Gültekin’in açıklamaları üzerine İYİ Partili yetkililerden tepki geldi. Akşener’in basın danışmanı Murat İde, “Çok kolay yalan söylüyorsun Levent” yazdı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Gültekin’in yalan söylediğini belirtirken Gültekin yayınladığı videoda “İYİ Parti Sözcüsü, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığını Akşener’in önerdiğini söyledi, Akşener Fatih Altaylı’ya 'Teklif CHP’den geldi' dedi. İnsan bu kadar yalan söylemeye utanır” demişti.

Siz çıkıp Mansur ve Ekrem beyin CB yardımcılığı teklifi genel başkanımızdan geldi demediniz mi? Meral hanım hayır benden gelmedi dedi. Niçin yalan söylediniz? Utanmıyor musunuz? https://t.co/nEwqZVmaFJ — Levent Gültekin (@acikcenk) September 7, 2023

İYİ Parti’ye yeni katılan isimlerden eski MHP’li Oktay Vural, Gültekin’e ‘iftiracı’ derken tepki gösterenler arasına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da katıldı. Gültekin ise İYİ Partili yöneticilere Twitter üzerinden yanıt verdi.