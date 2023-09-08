CHP, Akşener'in danışmanını transfer etti: İYİ Partililer tepkili

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Genel Başkan Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz CHP’ye katıldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Alagöz'ün, CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği düşünülüyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz, "CHP Akşener'in danışmanını transfer etti" başlıklı bugünkü yazısında İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transferini yazdı.

Saymaz'ın yazısına göre, Alagöz’e rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Akşener’in "Hayırlı olsun" diye karşılık verdiği öğrenildi.

Alagöz’ün açıklamasına göre kendisini CHP’ye bizzat Kemal Kılıçdaroğlu davet etti. O da teklifi kabul etti. Alagöz transferle ilgili "Kılıçdaroğlu bizzat aradı ve davet etti. Gittik, göçmen konularını görüştük. Bursa’yı konuştuk. Bir daha davet etti. Dedi ki ‘İbrahim bey, sizinle çalışmak isterim’ Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Birkaç gün süre istedim. Genel başkanımla görüştüm. Müsadesini aldım" dedi.

Söz konusu iddiayı CHP Genel Merkezi’ne de sorduğunu belirten Saymaz, "CHP’liler adaylık teklif etmediklerini, ancak Alagöz’ün böyle bir talebinin bulunduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HEM CHP HEM DE İYİ PARTİ'DE TEPKİ ÇEKTİ

Saymaz'ın aktardığına göre, Alagöz transferi İYİ Parti'de CHP'ye olan öfkenin katsayısını arttırıyor. Partililer centilmenlikle ve işbirliği ruhuyla bağdaşmadığını ifade ediyor.

Alagöz'ün transferine CHP’nin Bursa milletvekillerinin de karşı olduğu belirtiliyor. Bir milletvekilinin "Adayların genel başkan tarafından belirlenmesi doğru değil" dediği ifade edilerek, Alagöz’le ilgili itirazını CHP’ye bildirdiğini ifade ediyor.