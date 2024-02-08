Levi's önünde açıklama yapmak isterken gözaltına alınan Özak işçileri serbest bırakıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde Levi's önünde açıklama yapmak isteyen Özak işçileri gözaltına alındı. İfade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen işçiler ifade sonrası serbest bırakıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Marmara Park AVM'deki Levi's önünde açıklama yapmak isteyen ve ardından gözaltına alınan Özak Tekstil işçileri serbest bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre; Özak işçilerinin yanı sıra BİRTEK-SEN Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Çayan Dursun, EMEP Esenyurt İlçe Yöneticisi Umut Düzgün Bulut ile beraber açıklamaya destek vermek için gelen emek ve demokrasi güçleri de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 23 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesindeki kontrollerin ardından Fatik Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ifadeleri alınan Özak Tekstil işçileri ve desteğe gelenler işlemlerin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.