LGS nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi, 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak.

2023 LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Tercihler ise 3-19 Temmuz arasında yapılmıştı.

LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Açıklandı



👉https://t.co/Uc6WjsnzIQ pic.twitter.com/dUh9yR5Ybh — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 31, 2023

LGS 1. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 2. TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.