Libya'da sel felaketi: Can kaybı 11 bine yükseldi

Libya Kızılayı, ülkenin doğusundaki Derne kentinde meydana gelen sel felaketi sonucunda meydana gelen can kaybının 11 bine yükseldiğini duyurdu.

Libya Kızılayı, ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 11 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kızılay'ın Derna'daki medya merkezi başkanı Salem el-Naas, birçok cesedin kuvvetli rüzgarlar nedeniyle açık denize sürüklendiğini ve yakındaki kasabaların kıyılarında bulunduğunu söylüyor.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü yaklaşık 30 bin kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyor.

Hükümet yetkilileri, kentte iki barajın yıkılması ve sele yol açması konusunda soruşturma başlatılması çağrısı yapıyor.

CAN KAYBI 20 BİNİ BULABİLİR

Derne Belediye Başkanı Abdulmenam Al-Ghaithi, geçtiğimiz gün Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi.