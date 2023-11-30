Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.

Libya tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi.

Buna göre, Türk askeri Libya'da 2 yıl daha görev yapacak.