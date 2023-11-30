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Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Güncel
  • 30.11.2023 18:32
  • Giriş: 30.11.2023 18:32
  • Güncelleme: 30.11.2023 18:36
Kaynak: AA
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. 

Genel Kurul'da Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.

Libya tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi. 

Buna göre, Türk askeri Libya'da 2 yıl daha görev yapacak. 

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