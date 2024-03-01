Limak, Ergani Çimento Fabrikası’nı satın aldı

Yandaş şirketlerden Limak Holding bünyesinde bulunan Limak Doğu Anadolu Çimento, halka arz gelirlerinin kullanımıyla ilgili açıkladığı plan kapsamında Ergani Çimento Fabrikası’nı 2 milyar 472 milyon TL bedel karşılığında satın aldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen ve AKP iktidarında kamudan aldıkları ihalelerle tanınan Limak Holding bünyesinde yer alan Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası’nı satın aldığını duyurdu.

Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 1 Mart 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Ergani Çimento Fabrikası’nı, 2 milyar 472 milyon TL bedel karşılığında satın aldı.

İlgili açıklamada, “1 Mart’ta gerçekleşen satın alma işleminde Limak Doğu Anadolu Çimento’nun mevcut kaynakları ve halka arz gelirleri kullanıldı” denildi.

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun, Ergani Çimento devralmasıyla birlikte çimento üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon tona ulaşırken, bölgenin iki büyük şehri Diyarbakır ve Şanlıurfa’da faaliyet göstermeye başladı.

Şubat ayında 3,3 milyon yatırımcıya ulaşarak yüksek katılımlı halka arza imza atan Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri, BIST, Yıldız Pazar’da ‘LMKDC’ koduyla işlem görüyor.