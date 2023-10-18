Limak Holding’i kimse üzmüyor!

Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen araziye çöken Limak'ın maden projesine yaklaşık 3 yıl sonra onay çıktı. Limak tüm tepkilere rağmen açacağı kalker ocağının arazisine ücret ödemeyecek.

Gökay BAŞCAN

Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı şirketlerden Limak Holding’in Kırklareli’nde asgari araziye çöktüğü projeye onay çıktı. Yaklaşık 3 yıl sonra verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararıyla birlikte Limak, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli Hazine arazisini yıl boyunca ücretsiz kullanacak.

Limak Holding’e bağlı Limak Çimento, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen “askeri atış ve tatbikat alanı” olarak belirlenen alanda kalker ocağı açmak için 14 Aralık 2020’de başvuru yapıldı. Başvuru jet hızında karara bağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 12 Ocak 2021’de ‘halkın katılım toplantısı’ yapılmasına karar verdi.

Projeden haberdar olan bölge halkı kısa sürede bir araya gelerek tepki gösterdi. Düzenlenen toplantıya ‘halk’ katılmadı. Şirket, kendi ve AKP’li belediyenin çalışanlarıyla toplantı yaptığı esnada bölge halkı dışarıda Limak’ı protesto etti. Pandemi sürecinde yapılmak istenen toplantıya tepki gösteren CHP Kırklareli Milletvekili Kırklareli CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, “Pandemi şartlarında herkese ‘evde kal’ diyen devlet, maden şirketlerine; kazmaya, kirletmeye, yok etmeye devam edin diyor” demişti.

PROJE KÜÇÜLTÜLDÜ

O dönemde BirGün’ün projeyi ortaya çıkarması ve kentteki tepki, şirketin geri adım atmasını sağladı. Çeşitli sivil toplum örgütleriyle ve siyasi partililer görüşen Limak yetkilileri, projeyi 99 hektardan 20,67 hektara düşürdüğünü duyurdu.

ÇED dosyasında da değişikliğe giden şirket alanı küçülttü. Projenin başvurulduğu gün ÇED toplantısı kararı alan Bakanlık, projeye ilişkin kararı vermek için 3 yıl bekledi. Bakanlık, halkın katılım toplantının yapılamamasına rağmen ÇED olumlu kararı verdi.

Araziye hiçbir bedel ödeyecek olan şirket proje kapsamında 1 milyon 800 bin TL harcayacak. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre kalker ocağında yılda 2 milyon ton üretim yapılacak.

SU KAYNAĞI VAR

Öte yandan, maden sahası, Meriç - Ergene Havzası ve Lüleburgaz alt havzası içerisinde kalıyor. Kalker ocağı kurulmak istenen bölgede, su kaynakları da mevcut. Üstelik alanın bin 280 metre ötesinde Parkiçi Kaynağı bulunuyor. Bu kaynakdaki su, içme kullanma suyu şebekesine veriliyor.