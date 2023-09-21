Limter İş üyeleri tehditlere asla geçit vermeyecek

Emek Servisi

İstanbul Tuzla Gemi Tersanesi’nde basın açıklaması yapan DİSK/Limter İş Sendikası, işçilere ve sendikaya yönelik baskıya tepki gösterdi. Tuzla Gemi Tersanesi-GEMAK ve taşeron Kafkas Gemi arasında imzalanan arabuluculuk anlaşmasının ardından sendikanın tehdit edildiği iddia edildi.

Şirket yetkililerinin, sendika yöneticilerini tehdit ettiği öne sürülen açıklamada, şöyle denildi: “Arabuluculuk anlaşmasının imzalandığı gün işçilerin iradesi karşısında geri adım atmak zorunda kalan ve bunu sindirmekte zorlanan işçi simsarı, sendika binamıza gelerek, bundan sonra böyle bir sürece izin vermeyeceğini söylemiş, üstü kapalı tehditlerde bulunmuştur. Ertesi gün sendika avukatımız Önder Özgür’ü telefonla arayan Yılmaz Soysal ‘‘Sendika başkanınız Kanber Saygılı ve sendika sekreteriniz Hakkı Demiral için iki kazık ayarladım. Bundan sonra sokakta rahat yürüyemeyecekler’ diyerek alenen tehdit etmiştir. Tüm bu tehdit ve hakaretlerine karşılık hukuki süreç başlatılmıştır ve gereken yerlere suç duyurularında bulunulacaktır.”