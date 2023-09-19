Lise kullanılarak koru yok edilemez

Validebağ Korusu içinde olan Haydarpaşa Lisesi, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılacak. Validebağ Gönüllüleri, “Korunun, lise üzerinden bölünme girişimine asla müsade etmeyeceğiz” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

İstanbul Üsküdar’da Validebağ Korusu içinde kalan Haydarpaşa Lisesi, depreme karşı güçlendirilmek için yıkılıp yeniden yapılmak isteniyor. Bölge halkı, lisenin kullanılarak korunun yok edilmesine asla müsade etmeyeceklerini belirterek ‘‘Haydarpaşa Lisesi’nin bulunduğu alanın doğal sit statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararı, İBB’nin açtığı dava sonucu iptal edildi. Hem Validebağ Gönüllüleri’nin hem de Mimarlar Odası’nın açtığı dava için çok olumlu güzel bir emsal teşkil edebilir. Bu karar emsal niteliğinde. Mahkeme kararlarının uygulanmasını bekliyoruz’’ dedi.

YENİ BİR PROJE

Validebağ Korusu’nun Haydarpaşa Lisesi üzerinden bölünme girişiminde olduğunu söyleyen yaşam savunucuları ve halk, koru içinde bulunan lisenin deprem bahanesiyle yıkılırken arazininin büyütülmek istenmesi, kapalı otopark ve havuz konulması gibi işlemler yapılmak istendiğini, bu nedenle yapılacak işlemlerin samimi olmadığı görüşünde. Validebağ Gönüllülerinden Arif Belgin, beş yıl önce okul müdürünün kendilerini okula davet ettiğini anımsatarak ‘‘Bize dedi ki ‘Burada iki tane çok kötü durumda olan pansiyon binası var. Hasar görmüş, yıkılıp yenilenmesi gerekiyor.’ Biz de dedik ki ‘Sadece bu binalar yıkılıp bir metrekare bile taşmadan yıkım yapılırsa elbette sorun çıkarmayız.’ Aradan zaman geçti, 2021 sonuna doğru birden bire bütün binaların yıkılacağını ve yeni bir okul yapılacağını duyduk’’ diyerek süreci anlattı. Okul için yeni bir proje yapıldığını öne süren Belgin, şöyle devam etti: ‘‘Yeni projede okulun olduğu bölgenin koruma grubu 1’den 3’e düşürülmek istenmiş. Bu bölgenin inşaat yapılabilir hale gelmesi demek. Haydarpaşa Lisesi’nin bulunduğu bölümü sanki ayrı bir parselmiş gibi göstermeye çalışmışlar. Koru bir bütün ve bölünemez. ‘Ben yaptım, oldu’ mantığıyla olmaz. Biz bu kararın durdurulması için Ocak 2022’de dava açtık, bizden sonra Mimarlar Odası dava açtı. Açılan davada bilirkişi keşfi yapmış ve keşfin sonucunda düzenlenen rapor da ne yazık ki olumsuz. Bilirkişi bu durumu hukuka uygun bulmuş. Biz hem Mimarlar Odası’nın davasına müdahil olduk hem de bilirkişi raporuna itiraz ettik. Bizim hem hukuki hem doğayı korumak adına çok sağlam gerekçelerimiz var. Madem bu binalar dayanıksızdı niçin 1999’dan beri bu çocukları bu binalarda okuttunuz? Niçin hiç hiçbir şey yapmadınız? 11 yıl önce yurt binaları hariç tüm binalarda güçlendirme yapılmış. Madem güçlendirmeyi yaptırdınız şimdi niçin yıkıyorsunuz? Eğer güçlendirme iyi, doğru yapılmadıysa niçin müteahhidi çağırıp mühendisi, mimarı, sorumlusundan hesap sormuyorsunuz.’’

EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Validebağ’ın doğal, yeşil ve bir bütün olarak gelecek nesillere bırakılması gerektiğini vurgulayan Belgin ‘‘Hem yeşil hem doğal hem de bütün, tek parsel olması önemli. Onu korumaya çalışıyoruz. Projede 26 bin metrekareye yayılan okul alanının projede 30 bin metrekare olarak öngörüldüğü söyleniyor. Eğer bu doğruysa yani korudan üç bin metrekare çalacaklar anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız. Bunlara müsade etmeyeceğiz. Öğretmenlerin kaldığı lojmanlar boşaltıldı. Yakın zamanda inşaat başlar gibi gözüküyor. İBB’nin açtığı davanın kazanılması olumlu, emsal teşkil edecek. Karar uygulanmalı’’ diye konuştu. Validebağ Gönüllüleri’nden H. Süha Mutlu da Haydarpaşa Lisesi’nin 27 bin metrekare alan üzerinde olduğunu ancak yeni projede bunun 30 bin metrekareye çıktığını söyleyerek ‘‘Korudan 3 bin metrekare çalınıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz’’ dedi. Mutlu, özetle şunları söyledi: ‘‘1989’da okul, korunun içine özel izinle yapılıyor ve 10 yıl sonra burada okul var, yapılaşmaya açılmasın diye sit alanı ilan ediliyor. Şu an sit alanı da kaldırıldı. Bundan sonra siz orada kamyonların yolu olarak kullanır, moloz dökersiniz oradaki canlı hayatın köküne kibrit suyu dökersiniz. Çeyrek asırdır koru sabote ediliyor, kıymetli bir arsa çünkü. Tam köprünün ayağı ve metro var. Korudan üç bin metrekare çaldığınız zaman, üstüne kamyonları geçirdiğiniz zaman buradaki doğal hayat bitecektir. Rant peşindeler. Haydarpaşa Lisesi depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılsın ama projede ne varsa o şekilde yapılmalı.’’