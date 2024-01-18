Lise öğrencisini ezerek ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis yeniden yargılanacak

Diyarbakır'da, kullandığı zırhlı araçla çarptığı lise öğrencisi Şahin Öner’in ölümüne neden olan polis Selahattin Korkmaz yeniden yargılanacak.

Diyarbakır'da, 2013 yılında kullandığı zırhlı araçla çarptığı lise öğrencisi Şahin Öner’in ölümüne neden olan polis Selahattin Korkmaz'a verilen 4 yıl 5 aylık hapis cezası bozuldu.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde, 10 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen bir eyleme dönük müdahale esnasında kullandığı zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner’in ölümüne neden olan polis Selahattin Korkmaz hakkında verilen ilk derece mahkeme kararı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

İstinaf mahkemesi kararında, dosyada yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporunun kusur tespiti içermediği, ilgililerin kusur durumlarına ilişkin değerlendirme içeren mevcut bilirkişi raporları arasında ise taraflara izafe edilen kusur yönünden açık çelişkiler bulunduğu belirtildi. Ceza Dairesi, çelişkilerin giderilmemesinin yanı sıra hüküm sırasında hangi rapora üstünlük tanındığına dair de bir açıklama olmadığını kaydetti.