Lisede cemaat kitabı dağıtan müdür böyle aklandı: Görevi değil, bu yüzden soruşturmaya gerek yok!

Ordu Eğitim-Sen, Ordu Fen Lisesi'nde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitapları ücretsiz dağıtan Okul Müdürü Turgay Türkmen hakkında soruşturma izni verilmedi. Gerekçe ise, 'müdürün kitap dağıtmakla ilgili görev ve yetkisinin olmaması ve bu yüzden de soruşturma izni verilmemesi' diye ifade edildi.

Onur DURMUŞ

Ordu Fen Lisesi'nde cemaat kitaplarını öğrencilere dağıtan okul müdürü hakkında yapılan suç duyurusu ilginç bir gerekçeyle kabul görmedi. Altınordu Kaymakamlığı, soruşturmaya izin verilmemesine "Okul müdürünün görev tanımında kitap dağıtma faaliyeti olmadığı ve bu yüzden görev ve yetkisi olmayan bir konu için yargılanamayacağı"nı gerekçe gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘Tarikatlarla protokol yapmaya devam edeceğiz’ sözlerinin yankıları devam ederken Ordu'daki bir devlet lisesinde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtılmıştı.

BirGün'ün ortaya çıkardığı olayın ardından kitapların bizzat dağıtımını gerçekleştiren Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen, "Bu uygulama yeni değil. ÇEDES Projesi kapsamında biz böyle kitaplar dağıtıyoruz. Bu Milli Eğitim'in bilgisi kapsamında yapılan bir uygulama" demişti.

Daha sonra ifadesini değiştiren okul müdürü Türkmen, "ÇEDES'i falan bu işe karıştırmayın. Bu işin ne Milli Eğitim Bakanlığı ile ne de İlçe Milli Eğitim ile bir alakası var. Biz bu kitapları ilk kez de dağıtmıyoruz. Daha önce bu kitaplar Türkiye'nin her bölgesinde dağıtılan kitaplardı. Bunların savcılık onayından geçen kitaplar olduğunu bildiğim için sponsorlar tarafından gönderilen bu kitapları dağıttık. Kitapları dağıtırken izin almaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

EĞİTİM-SEN'DEN OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Eğitim-Sen Ordu Şubesi, Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen'in öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitapları dağıtmasının, Anayasa'ya ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun amir hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiği ve okul müdürünün görevini kötüye kullandığı vurgularıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Okulda bulunan birçok öğrenci, kitapların okul müdürünün talimatı doğrultusunda dağıtıldığını söylemesine rağmen Türkmen hakkında yapılan suç duyurusu Altınordu Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nce reddedildi.

BirGün'e yaptığı açıklamada kitap dağıttığını itiraf eden okul müdürü Türkmen için soruşturma izni vermeyen Altınordu Kaymakamlığı'nın gerekçesinde ise ilginç ifadelere yer verildi.

Söz konusu karar tutanaklarında, kitap dağıtma görevinin okul müdürüne ait olmadığından ve görev tanımı dışında olduğundan kusurlu sayılamayacağı ifade ediliyor.

BirGün'ün ulaştığı Altınordu Kaymakamlığı'nın kararında şu ifadeler yer alıyor:

"Bir memurun yapmış olduğu bir fiilden/eylemden sorumlu tutulabilmesi o konuyla ilgili görev ve yetkisinin olması ve bu görev ve yetkiyi kullanmada kusurunun olması gerektiği, okul müdürünün okula koliler içerisinde bağış olarak gelen ve 3 ayrı kitabın tek poşet içine konulduğu bu kitapların öğrencilere dağıtması gibi bir görev ve yetkisi olmadığından kusurunun olmasından da söz edilemeyeceği, dolayısıyla bu eylemin/fiilin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olmadığı değerlendirildiğinden,

Ordu Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan Turgay Türkmen hakkındaki 'Görevi kötüye kullanma' iddialarının sübut bulunmadığı değerlendirildiğinden adı geçen hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir."

ÖĞRENCİLERE YEMİN ETTİRİLMİŞ

Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen'in öğrencileri yanına çağırarak tüm sınıflara cemaat yurdu kitaplarının dağıtıldığının ortaya çıkmasının ardından Ordu Valiliği soruşturma başlatmıştı.

Valilik talimatıyla Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatmış ve okula müfettişler göndermişti.

Okuldaki öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, müfettişler öğrencileri okul müdürünün odasına çağırarak yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

Müfettişlerin soru sormadan önce öğrencilere yemin ettirdikleri öğrenildi.

Müfettişlerin öğrencilere sorduğu sorular ise şu şekilde:

Müdür kitapları nasıl dağıttı?

Müdür, kitapları okumanız konusunda sizi zorunlu tuttu mu?

Kitapları kim getirdi?

Kitaplar koliyle mi, poşetle mi geldi?

Müfettişler öğrencilerin verdiği ifadeleri not alırken daha sonra öğrenciler yazıya dökülen ifadeleri sesli bir şekilde okudu.