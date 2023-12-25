Livaneli’den Başkan Sandal’a övgü: “Atatürk’ün ülkesine böyle başkanlar yakışır”

Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Livaneli Kütüphanesi, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Sandal “Gururumuz Zülfü Livaneli’yi Bayraklı’da ölümsüzleştirdik” dedi. Livaneli ise “Bu kütüphane benim için güzel bir sürpriz oldu. İyi ki Serdar Sandal gibi belediye başkanlarımız, onun gibi ilerici kadrolarımız var. Atatürk’ün kurduğu ülkeye ancak böyle kültüre önem veren belediye başkanları yakışır” dedi.

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Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi’nde projelendirdiği Livaneli Kütüphanesi’nin yapımını tamamladı. Ayda ortalama 6 bin kitapseveri ağırlayan kütüphane, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık iki bin vatandaşın yer aldığı törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, Gazeteci- Yazar- Yönetmen Nebil Özgentürk, televizyon programcısı Serhan Asker, Şair Tuğrul Keskin, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Yasemen Yavuzcezzar da katıldı. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Zülfü Livaneli, açılış kurdelesinin ardından sevenleri için kitaplarını da imzaladı.

SEN ÇOK YAŞA ZÜLFÜ LİVANELİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz bu yola çıkarken İzmir’in kalbi Bayraklı’da yeni bir kent hayal ettik ve ilçemize yeni bir kimlik kazandırdık. Amacımız gelecek nesillere daha iyi bir Bayraklı bırakmaktı ve bu hedefimize ulaşmak için durmadan çalıştık. Anaokullarımızla, eğitim projelerimizle, Homeros Edebiyat- Sanat Festivali başta olmak üzere kültür sanat yatırımlarımızla bu hedefimize yaklaştık. Kütüphanelerimiz de bu yolculuğun önemli ayaklarından biri. Klasik kütüphanecilik kavramını bitirip, kentin sosyal yaşamına adapte bir kütüphane ve kitap kafe sürecini başlattık. Yurttaşlarımızın kültür ve edebiyat dünyasını geliştirmek istedik. Bu alanda Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde okunan, örnek gösterilen, gururumuz Zülfü Livaneli’nin adını da Bayraklımızda yaşatmak istedik. Biz, varlığından onur duyduğumuz Livaneli’nin eserleriyle büyüdük ancak görüyorum ki yeni nesil de ondan vazgeçemiyor. Bu değere katkı koymak adına Livaneli adını verdiğimiz kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun. Sen çok yaşa Zülfü Livaneli” dedi.

“BİZE SERDAR SANDAL GİBİ BAŞKANLAR YAKIŞIR”

Usta Sanatçı Zülfü Livaneli “Türkiye’de sanat hep dikenli yollardan ilerlemiştir, çoğu zaman önü kapatılmaya çalışılmıştır. Ama iyi ki Serdar Sandal gibi belediye başkanlarımız, onun gibi ilerici kadrolarımız var. Bu kütüphane benim için çok kıymetli bir sürpriz oldu. Başkanımız Serdar Sandal’a tekrar teşekkür ediyorum. Bir ülke, kültüre, sanata ve edebiyata değer verdiği kadar kalkınabilir. Görüyorum ki Bayraklı bu değeri kavramış ve yaşatma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye şiir ve edebiyatla dönüşür. Çünkü heyecanlı bir toplumuz. Bugün Bayraklı’da kitaba- sanata önem verildiğini görmek çok sevindirici. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkeye ancak böyle kültüre önem veren Serdar Sandal gibi belediye başkanları yakışır. Yaşasın kültür, sanat, yaşasın İzmir ve yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

BAŞKAN SANDAL’A TEŞEKKÜR

Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk “Ülke olarak zor günler yaşadığımız süreçte, Zülfü Livaneli adına bir kütüphane açmak olağanüstü bir değer. Çünkü her şeyin başı kitap ve kütüphanelerdir. Silaha, şiddete, teröre karşı tüm acıların ilacı kitaptır. Bayraklı, Zülfü Livaneli adını taşıyan bu kütüphane ile ne kadar onurlansa, gururlansa azdır. Düşünen, hayata geçiren Belediye Başkanımız Serdar Sandal’a çok teşekkürler” dedi.

Televizyon programcısı Serhan Asker, "Livaneli gibiler dünyaya bir kere geliyor ve hayatımızdan bir Livaneli geçiyor. Bir insanın yaşarken kıymeti bilinmesi çok önemli. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Muhtar Yasemen Yavuzcezzar da “Bu kıymetli kütüphane, inanıyorum ki hepimizi öğrenmeye teşvik edecek ve kültür mirasımızı gelecek nesillere aktaracak önemli bir merkez olacaktır” dedi.