Liverpool’da Klopp’un yerine gelecek isim netleşiyor

Liverpool'a sezon sonu veda edeceğini açıklayan Jürgen Klopp'un yerine Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim'in geçeceği iddia edildi.

Liverpool'da sezon sonu ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp yerine yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

İngiliz ekibinin Xabi Alonso'yu düşündüğü ancak Alonso'nun Bayer Leverkusen'de bir sezon daha kalacağını açıklamasının ardından rotayı değiştirdiği iddia edildi.

Sky Sport’dan Florian Plettenberg’in haberine göre Sporting Lisbon ile bu sezon şampiyonluğa koşan Portekizli menajer Ruben Amorim ile Liverpool yönetimi bir süredir temas halinde.

Habere göre 39 yaşındaki teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kariyerine Braga’da başlayan Amorim, 2020'de Sporting Lizbon’un başına geçtikten sonra bir lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Lig Kupası kazanmıştı. Amorim'in takımı bu sezon da bitime 7 hafta kala 1 maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Benfica'nın 4 puan önünde yer alıyor.

Amorim'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.