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Messi'nin yıllık maaşı ve sözleşmesindeki özel madde açıklandı

Dünya tarihinin en büyük futbolcularından Lionel Messi'nin Inter Miami'den yıllık 50-60 milyon dolar arasında para kazandığı açıklandı.

Spor
  • 09.04.2024 13:17
  • Giriş: 09.04.2024 13:17
  • Güncelleme: 09.04.2024 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
Messi'nin yıllık maaşı ve sözleşmesindeki özel madde açıklandı
Fotoğraf: DepoPhotos

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin formasını giyen Lionel Messi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı. 

Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Messi'nin kulüpten yılda 50-60 milyon dolar arasında para kazandığını söyledi.

Ayrıca Messi'nin sözleşmesinde futbolu bıraktıktan sonrası için "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" maddesi bulunuyor.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor. 

Messi bu sezon Inter Miami ile çıktığı 6 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti. 

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