Liyakatsiz yönetim kurumu boğdu

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mali batağa saplandı. Hisselerinin yüzde 49’u Türkiye Varlık Fonu’na, yüzde 51’i ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olan kurumun, 2020 ve 2021 yıllarındaki karın ardından 2022’de rekor zarar ettiği belirlendi. Kurumun 2022 yılı sonu itibarıyla zararı, 45 milyon TL’ye dayandı. 1843 yılında kurulan Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ), 1993 yılında özelleştirme programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi. AKP iktidarında içi boşaltılan kamu idareleri arasında yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri, çift maaşlı bürokratlar nedeniyle tartışıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kamu işletmelerine yönelik hazırlanan mali raporlar, liyakatsiz görevlendirmelerin Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne etkisini ortaya koydu. 2020 yılında 28,2 milyon TL, 2021 yılında 51,1 milyon TL kar açıklayan şirketin bilançosu, 2022 itibarıyla yüzde 187 oranında ters döndü. Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin 2022 sonu itibarıyla net dönem zararının 44,6 milyon TL olduğu bildirildi.

ÇİFT MAAŞLILAR

Şirketin brüt satışlarında yıllar itibarıyla yaşanan gelişme de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan rapora yansıdı. Buna göre, 2020’de 39,9 milyon TL’lik, 2021’de 58,4 milyon TL’lik brüt satış yapan şirketin brüt satışları 2022 yılında 15 milyon TL’ye kadar geriledi.

Kurumda görev yapan çift maaşlı bürokratlar ve AKP’de görev alan bazı isimler şöyle sıralandı:

Fahrettin Soran: TDİ Yönetim Kurulu Üyesi olan Soran, AKP döneminde uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilik yaptı. AKP’nin İBB’yi kaybetmesinin ardından 5 Mayıs 2020’de de TDİ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Murat İbrahim Çelebi: TDİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çelebi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda grup başkanı olarak da görev yaptı.

Uğur Ünal: TDİ yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı da Ünal’ın, Tarih bölümü mezunu olduğu öğrenildi.