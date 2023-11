Londra'da BBC önünde Filistin protestosu: "BBC, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz"

BBC'nin İsrail-Filistin çatışmasında taraflı yayın yaptığını düşünen protestocular, Londra'daki BBC binası önünde protesto eylemi düzenledi.

İsrail'in Filistin'e saldırlarında İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin taraflı yayın yaptığını savunan protestocular, kanalın Londra'daki merkezinin önünde toplandı.

BBC binası önünde bir araya gelen yüzlerce protestocu "BBC, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" (BBC, you can’t hide, we charge you with genocide) sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grubun bir kısmı da All Souls Kilisesi etrafında toplandı.

Hundreds of Palestine solidarity protesters have gathered outside the @BBC in Portland Place #Gaza pic.twitter.com/eXxC6o5b0c — Damien Gayle (@damiengayle) November 4, 2023

Protesto, Gazze ile dayanışma amacıyla cumartesi günü Londra'da planlanan ve şehir merkezinin dışındaki bölgeleri de kapsayan çok sayıdaki gösteriden biriydi.