Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

LPG'ye 24 kuruş zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine gelen 2 TL'lik artışın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 24 kuruş zam bekleniyor.

Güncel
  • 25.07.2023 13:39
  • Giriş: 25.07.2023 13:39
  • Güncelleme: 25.07.2023 13:42
Abone Olgoogle-news
LPG'ye 24 kuruş zam bekleniyor

Benzine gelen 2 liralık zammın ardından LPG'de de artış bekleniyor.

NTV'nin haberine göre, LPG'ye bu gece 24 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 14 liradan 14,24 liraya yükselecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 33.87 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.05 liradan satılıyor.

Benzine dev zam pompaya yansıdı
BirGün'e Abone Ol