LPG'ye 24 kuruş zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine gelen 2 TL'lik artışın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 24 kuruş zam bekleniyor.
Benzine gelen 2 liralık zammın ardından LPG'de de artış bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, LPG'ye bu gece 24 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 14 liradan 14,24 liraya yükselecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 33.87 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.05 liradan satılıyor.