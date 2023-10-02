LPG'ye zam bekleniyor
Sektör kaynaklarının aktardığına göre LPG’ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 50 ile 80 kuruş arasında zam geleceği öğrenildi.
LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 50 ile 80 kuruş arasında zam yapılacağı öğrenildi.
Seçimlerin ardından Dolar kurunda yaşanan artışlar ve brent petrol değerlemelerinde ki artışlar sonrasında akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.
Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, 2 Ekim 2023 Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatları 50 ile 80 kuruş arasında artacak.
Yapılacak olan zam sonrası 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde LPG'nin litresi 18 TL'yi aşacak.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 36,62 TL
Motorin fiyatı: 40,02 TL
LPG fiyatı: 17,24 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 37,14 TL
Motorin fiyatı: 40,56 TL
LPG fiyatı: 17,60 TL