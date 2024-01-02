Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'i BM'ye şikâyet etme talimatı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikâyet etme talimatı verdi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikâyet etme talimatı verdi. Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.

Mikati, saldırının ardından yaptığı açıklamada İsrail’i kınamıştı. Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur." demişti. Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullanmış ve übnan’ın 1701 sayılı karar olmak üzere her daim ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olduğuna dikkat çekerek İsrail’in bu kararları ihlal eden taraf olduğunu belirtmişti.