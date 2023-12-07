Lübnan-İsrail sınırında ölen Hizbullah üyesi sayısı 92'ye yükseldi

Lübnan Hizbullahı, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile yaşana çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü duyurdu. Böylece 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah üyesi sayısı 92'ye yükseldi.

Dünya 07.12.2023 17:15 Giriş: 07.12.2023 17:15

Güncelleme: 07.12.2023 17:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü duyurdu. Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalardaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Hatım Ali Cafer ve İmad Muhammed Reşini isimli 2 Hizbullah üyesinin "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi. İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 17 bini aştı!