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Lübnan-İsrail sınırında ölen Hizbullah üyesi sayısı 92'ye yükseldi

Lübnan Hizbullahı, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile yaşana çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü duyurdu. Böylece 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah üyesi sayısı 92'ye yükseldi.

Dünya
  • 07.12.2023 17:15
  • Giriş: 07.12.2023 17:15
  • Güncelleme: 07.12.2023 17:22
Kaynak: AA
Lübnan-İsrail sınırında ölen Hizbullah üyesi sayısı 92'ye yükseldi
Fotoğraf: AA / Arşiv

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalardaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hatım Ali Cafer ve İmad Muhammed Reşini isimli 2 Hizbullah üyesinin "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi.

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