Lübnan sınırında bir İsrail subayı öldürüldü, sınırdaki 28 köy boşaltılıyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan sınırındaki 28 köyü tahliye etme kararı aldı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı. İsrail, Hizbullah'la karşılıklı saldırıların olduğu Lübnan sınırındaki 28 köyü tahliye etme planını uygulamaya başladı.

AA'nın Yedioth Aharonoth Gazetesi'nden aktardığına göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait iki tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, beş askerî noktaya silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda 'bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının yaralandığı' iddia edilmişti.

İSRAİL, SINIRDAKİ KÖYLERİ BOŞALTIYOR

Öte yandan, Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki köyleri boşaltma planını da uygulamaya geçirdi. Plana göre, Lübnan sınırının 2 kilometrelik bölümünde yer alan 28 İsrail köyünde yaşayanlar tahliye edilecek.

Sınırdaki köylerden Shtula, 15 Ekim Pazar günü Lübnan Hizbullahı'nın füze saldırısında vurulmuş, İsrail medyası saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.