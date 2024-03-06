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Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı

Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi.

Dünya
  • 06.03.2024 01:14
  • Giriş: 06.03.2024 01:14
  • Güncelleme: 06.03.2024 01:16
Kaynak: İHA
Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı
AA


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı.

 Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.

 Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail’in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

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