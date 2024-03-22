Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıkladı

Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, Hasan Arat yönetiminin kendisine teklifte bulunduğunu ve teklifi reddettiğini açıkladı.

Bir dönem A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Tuttosport'a konuşan 78 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Hasan Arat yönetiminin Fernando Santos ile anlaşmadan önce kendisiyle temas kurduğunu söyledi.

İlk kez bir sezon boyunca dinlendiğini belirten Lucescu, "Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a 'Hayır' dedim" ifadesini kullandı.

Dinamo Kiev'in başında 118 karşılaşmaya çıkan Lucescu, kasım ayından görevinden ayrılmıştı.

Ağustos 2017'den Şubat 2019'a kadar A Milli Takımı çalıştıran Lucescu, 2000-01 ve 2001-02 sezonlarında Galatasaray'ı; 2002-03 ve 2003-04 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik direktör iki takımla da birer defa şampiyonluk sevinci yaşamıştı.