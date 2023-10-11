Luka Doncic, Dallas formasıyla Real Madrid karşısına çıktı

Dünyanın en iyi basketbolcularından Luka Doncic, hazırlık maçında eski takımıyla karşı karşıya geldi. Maçı Real Madrid 127-123 kazandı.

Avrupa basketbolunun devlerinden Real Madrid ile NBA takımı Dallas Mavericks, hazırlık maçında Madrid ekibinin salonu WiZink Center'da karşılaştı. Maçtan Real Madrid 127-123 galip ayrıldı.

Maçın en ilgi çekici kısmı Luka Doncic'in eski takımına karşı forma giymesiydi. 2018'de Real Madrid'den ayrılan Doncic, 5 yıl sonra Madrid'de parkeye çıktı.

Rahatsızlığı nedeniyle yalnızca 5 dakika forma giyen Doncic, 9 sayı kaydetti. Real Madrid'de ise Sergio Llull 19, Facundo Campazzo 20, Yabusele ise 18 sayı buldu.

Slovenyalı dünya yıldızı Luka Doncic, 2015'te Real Madrid'e adım atmıştı. 1 sene sonra henüz 16 yaşında A takıma yükselen Doncic, 2018'de takımını Euroleague şampiyonluğuna taşıdı. Real Madrid formasıyla 4 sezon oynayan Doncic, 3 kez de İspanya Ligi'nde şampiyon olurken 1 kez Euroleague MVP'si, bir kez de final four MVP'si seçildi.

Doncic, 2018'de NBA draftında 3. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi. Aynı sezon takas olduğu Dallas'ta 5 sezondur forma giyiyor.