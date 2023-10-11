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Luka Doncic, Dallas formasıyla Real Madrid karşısına çıktı

Dünyanın en iyi basketbolcularından Luka Doncic, hazırlık maçında eski takımıyla karşı karşıya geldi. Maçı Real Madrid 127-123 kazandı.

Spor
  • 11.10.2023 09:55
  • Giriş: 11.10.2023 09:55
  • Güncelleme: 11.10.2023 10:11
Kaynak: Haber Merkezi
Luka Doncic, Dallas formasıyla Real Madrid karşısına çıktı

Avrupa basketbolunun devlerinden Real Madrid ile NBA takımı Dallas Mavericks, hazırlık maçında Madrid ekibinin salonu WiZink Center'da karşılaştı. Maçtan Real Madrid 127-123 galip ayrıldı.

Maçın en ilgi çekici kısmı Luka Doncic'in eski takımına karşı forma giymesiydi. 2018'de Real Madrid'den ayrılan Doncic, 5 yıl sonra Madrid'de parkeye çıktı.

Rahatsızlığı nedeniyle yalnızca 5 dakika forma giyen Doncic, 9 sayı kaydetti. Real Madrid'de ise Sergio Llull 19, Facundo Campazzo 20, Yabusele ise 18 sayı buldu.

Slovenyalı dünya yıldızı Luka Doncic, 2015'te Real Madrid'e adım atmıştı. 1 sene sonra henüz 16 yaşında A takıma yükselen Doncic, 2018'de takımını Euroleague şampiyonluğuna taşıdı. Real Madrid formasıyla 4 sezon oynayan Doncic, 3 kez de İspanya Ligi'nde şampiyon olurken 1 kez Euroleague MVP'si, bir kez de final four MVP'si seçildi.

Doncic, 2018'de NBA draftında 3. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi. Aynı sezon takas olduğu Dallas'ta 5 sezondur forma giyiyor. 

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