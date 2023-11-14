Lula da Silva: Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım

Lula da Silva, Gazze'de devam eden saldırılarda çocukların öldürülmesi nedeniyle İsrail'i eleştirdi. "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım" diyen Brezilya Devlet Başkanı, İsrail'in saldırı yaparken "hiçbir kriteri" göz önünde bulundurmadığını kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 4 bin 800'ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü belirterek İsrail'e tepki gösterdi.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, Gazze'de öldürülen 4 bin 800'ü aşkın çocuğa dikkati çekerek, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırı yaparken "hiçbir kriteri" göz önünde bulundurmadığını kaydeden Lula da Silva, masum insanların hedef alındığını söyledi.

1477 BREZİLYA VATANDAŞI BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan İsrail'den ve Gazze'den tahliye edilen Brezilya vatandaşlarına değinen Lula da Silva, "büyük fedakarlıklarla" ve "İsrail'in iyi niyetine bağlı olarak" Brezilyalıların ülkeye getirildiğini belirtti.

Lula da Silva, Batı Şeria'da halen Brezilyalıların olup olmadığını araştırdıklarını kaydederek, şimdiye kadar 1477 Brezilya vatandaşını ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin 5 bine yakınını çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.