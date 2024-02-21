Lütfü Savaş: Esas iktidar kanadı beni istemiyor

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, hakkındaki adaylık tartışmalarına ilişkin konuştu. Savaş, "Ben CHP’ye geldiğimde AKP ile arasında Hatay’da 27 puandan fazla fark vardı, bu durumdayken seçimi aldık o nedenle esas iktidar kanadı beni istemiyor” ifadelerini kullandı.

CHP'de uzun süre tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, yapılan anketlerde açık ara önde olduğunu belirterek, "Benim gibi Atatürkçü, milliyetçi bir insanın aday olmasını istemiyorlar" dedi.

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le olan görüşmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkan ile 2 kez görüştük, sabahki görüşme 45 dakika kadar sürdü. İşte orada ben kendi iki anketimi çıkarınca o da buna karşılık 4 anket çıkardı. O anketlerde büyükşehirde önde olmak ile birlikte bazı ilçelerde düşüş görünüyordu, benim elimdeki sonuçlarla uyumlu değildi" ifadelerini kullandı. Savaş, CHP lideri Özel'in "MYK’yi toplayıp değerlendirelim size öyle cevap verelim" dediğini belirtti.

Savaş, "Aynı gece 12’de davet ettiler. 1.30’da görüşme yaptık. Öpüştük, anlaştık. Ben Gazi Mustafa Kemal’in emanetinin Gazi Mustafa Kemal’in partisinde kalmasını istiyorum, ben 1 Nisan sabahı mutlu olacağım, niyetim sizin de mutlu olmanız dedim."

"Başta Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Altınözü gibi birçok ilçenin kendisinin aday olmaması durumunda sıkıntıya gireceğini ve o nedenle ilçe adaylarının da kendi adaylığında ısrar edilmesinden yana olduğunu" söyleyen Savaş, sosyal medyada çok manipülasyon olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan'la yüz yüze konuşunca meseleyi çözdük ben CHP’ye geldiğimde AKP ile arasında Hatay’da 27 puandan fazla fark vardı, bu durumdayken seçimi aldık o nedenle esas iktidar kanadı beni istemiyor."