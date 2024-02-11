'Lütfü Savaş' iddiası: "Haftalar önce mutabık kalındı"

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, CHP yönetiminin haftalar önce Hatay adaylığına ilişkin Lütfü Savaş’ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındığını yazdı. Bozkurt, "Şimdi bunu anketlerle desteklemek istiyorlar" dedi.

Gazeteci Sedat Bozkurt, CHP'de Hatay adayı için Lütfü Savaş'ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındığını öne sürdü.

CHP’de 9 Ocak günü tamamlanması beklenen aday mesaisi, yeni haftaya ertelenmişti.

Ana gündem maddesinin Hatay olacağı MYK toplantısını 12 Şubat günü gerçekleştirilecek. Toplantıda, adaylığı ile ilgili tartışmalar yaşanan ve değiştirilebileceği yönünde sinyaller verilen Lütfü Savaş’a yönelik gerçekleştirilen son anket ele alınacak.

Hatay'da yaşanan protestolar üzerine yeniden yapılan anketin sonuçları doğrultusunda adaylığı geri çekilirse Lütfü Savaş’ın yerine belirlenen isim, 12 Şubat’ta kamuoyuna ilan edilecek.

'MUTABIK KALINDI' İDDİASI

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, PM toplantısı öncesi dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Bozkurt, "MYK’da görüşülerek resmi bir karar haline dönüştürülmese de Lütfü Savaş’ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındı" dedi.

Bozkurt, "Şimdi bunu anketlerle desteklemek istiyorlar" dedi.