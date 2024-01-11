Lütfü Savaş'ın adaylığı açıklandı, Özgür Özel'in sözleri yeniden gündem oldu

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden CHP'den aday olacağı açıklandı. Savaş'ın adaylığı tepki çekerken akıllara CHP lideri Özel'in 'Hatay adayı' hakkında kullandığı ifadeler geldi. Özel, "Hatay'da yaşanan yıkımda Hatay Belediyesi'nin de sorumluluğu var mı?" sorusuna "10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım" şeklinde yanıt vermişti.

31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

CHP'nin 'Savaş'la yola devam' kararının ardından akıllara, Genel Başkan Özgür Özel'in "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" sözleri geldi.

Özel, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili konuşmuş, Hatay adayı ile ilgili Hatay halkının kararına uyacaklarını dile getirmişti. Özel'in sözleri Hatay adayının tekrar Lütfü Savaş olmasıyla yeniden gündeme geldi.

"10 BELEDİYEDEN BİRİ BİZİM, BEN O KUSURU ALIRIM"

Özel, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamalarda, 6 Şubat depreminin sonuçlarına ilişkin yerel yönetimlerde de kusur olduğunu dile getirerek şunları söylemişti.

"Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım, 9 kusurun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait olduğunu dikkatlerinize sunarım."