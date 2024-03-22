Lütfü Savaş, Samandağ'da saldırıya uğradı

Adaylığı tartışmalara neden olan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuşması sırasında saldırıya uğradı.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lüftü Savaş, Samandağ'da konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Adaylığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Lütfü Savaş, konuşması sırasında sahneye çıkan bir vatandaş tarafından itildi.

Antakya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Lütfü Savaş bugün gittiği Samandağ-Yaylıca’da konuşma yaptığı sırada psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından sahneden itildi. Darbenin etkisiyle Savaş ve yanındakiler yere düştü. Savaş'ı iten kişi bölgeden uzaklaştırıldı ve Savaş konuşmasına devam etti.

Lütfü Savaş’la görüştüm.

Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi. https://t.co/5D2ZRaZ5ok — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 22, 2024

LÜTFÜ SAVAŞ: SALDIRIDA ZARAR GÖRMEDİM

Saldırının ardından Lütfü Savaş ile görüşen İsmail Saymaz, "Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.