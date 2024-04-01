Lütfü Savaş'tan seçime ilişkin açıklama

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, ellerindeki verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını belirtti. Savaş, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savaş, ellerindeki verilere göre 9 bin oy önde olduklarını belirterek “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Lütfü Savaş, il seçim kuruluna gelerek burada partililerle istişare etti. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Başkan Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, ellerinde olan verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını belirterek, “Deprem gecesinde yaşadığımız gene buradayız, uykusuz bir şekilde. Bu seferde Hatay’ımızın namusu olan sandığına ve oyuna sahip çıkmak için buradayız. Birçok noktada bize gelen verilerle kendilerinin ortalığa attığı veriler arasında çok büyük farklılıklar var. Bizde ve YSK’nın da içeride sisteme girdiği kadarıyla 8 bin öndeyiz” dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Oyların taşınması esnasında yaşanan çeşitli olaylar olduğunu iddia eden Başkan Savaş, “İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" şeklindeki sorusuna Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var." diye yanıt verdi.

Savaş, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı" ifadelerini kullandı.

Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ifade eden Savaş, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı." ifadelerini kullandı.

Savaş, "Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz" diye konuştu.