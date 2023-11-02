M&S, 'Filistin bayrağı rengindeki yanan şapka' paylaşımı için özür diledi

İngiliz Marks and Spencer firması, Instagram’da paylaştığı Noel reklamı için özür diledi. Paylaşıma gelen 'Filistin bayrağı' eleştiriler sonrası, paylaşımı silen firma özür metni yayınladı. Firma, kampanya filminin İsrail-Hamas çatışmaları öncesinde çekildiğini savundu.

İngiliz Marks and Spencer firması, Instagram’da paylaştığı Noel reklamını gelen eleştirişler sonrası silmek zorunda kaldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre firmanın paylaşımında Filistin bayrağı rengindeki parti şapkaları şömine ateşinde yakılıyor.

Firma paylaşım sonrası bir özür açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu kampanya filminin Ağustos ayında, İsrail Hamas savaşı öncesinde çekildiği savunuldu.

Firma, yakılan parti şapkalarının da Noel zamanı gelenek olan kırmızı, yeşil ve gümüş renklerde olduğu kaydedildi.

Fotoğraf: BBC Türkçe

M&S özür açıklamasında, “Gelen eleştiriler sonrası paylaşımı kaldırdık, istem dışı kırılanlar kişilerden özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.