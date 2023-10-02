Maaş hakkımızı alacağız

Haber Merkezi

Özel okul öğretmenlerinin taban maaş hakkı için Meclis önünde yapacağı eylem, Ankara’da yaşanan bombalı saldırı nedeniyle iptal edildi. Saldırı nedeniyle Tüm-Bel-Sen Genel Merkezi’nde yapılan açıklamada konuşan Özel Okul Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, “Taban maaş hakkımızı kazanacağız. Taban maaş talebimizin Meclisten geçirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Özel okullarda çalışan yüzbinlerce eğitim emekçisinin taban maaş talebini Meclis’e, vekillere bir eylemle duyurmak istediklerini anlatan Edebali “Binlerce öğretmenin talebi için sendika olarak bu mücadeleyi ve kavgayı sürdüreceğiz. Bakanlığa, hükümete sesleniyoruz, mesleğin onuru ve itibarı için taban maaş gerekli. ‘Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz’ diyen bir madde tekrar meclisten geçecek” ifadelerini kullandı.

Eğitimin kamusal bir alan olduğunu ve eğitimde yer alan her öznenin bu toplumun geleceğinin bir parçası olduğunu hatırlatan Edebali “Sendikamız sanki yokmuş gibi davranılan bir mesleğin, emek grubunun ayağa kalkışının biricik aracı oldu. Bu mücadele aracı aynı zamanda kendi talebini bürokrasinin dar kalıplarında sıkışmadan sokağa taşıdı. Taban maaş talebi yakındır. Kazanılacaktır. Sendikamız bu konuda kararlıdır. Taban maaş talebi meclisten geçirilecektir. Biz bunun olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi ayakta tutan şey toplum olarak örgütlü mücadeledir” diye konuştu.