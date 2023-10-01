Hatay’da özel sektör öğretmenleri mağdur

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Hatay Temsilcisi Bozoğlan “Öğretmenler belirsizlik içinde” dedi.

Berkay SAĞOL

Afet bölgesinde görev yapan binlerce özel sektör öğretmeni aylardır mağdur durumda. Depremler sonucunda Hatay’da birçok işyeri ya hasar gördü ya da yıkıldı. Özel sektördeki eğitim kurumlarının da birçoğu tamamen kapandı.

Hatay’da çalışan özel sektör öğretmenlerin mağduriyeti ise bazı okullarda devam ediyor. Samandağ’da bulunan Ekin Koleji’nde çalışan bir öğretmen, Samandağ Nöbetçi İş Mahkemesi üzerinden koleje dava açtı.

Dava dilekçesinde, öğretmenin depremlerden sonra 16 Mart 2023 tarihinden 30 Mayıs 2023 tarihine kadar ücretsiz şekilde çalıştırıldığı ve kısa çalışma ödeneği dışında herhangi bir ödeme almadığı belirtildi. Temmuz ayında ise öğretmenin işe başlatılmadığı ve herhangi bir hak edişini ödemediği de dilekçede vurgulandı. İş akdini haklı nedenle fesheden öğretmen, açtığı davayla kurumdan toplamda 62 bin 300 TL hak edişini talep ediyor.

Hatay Doğa Okulu öğretmenlerinin de ilk olarak ocak ayında maaşlarının eksik ödendiği belirtildi. Kıdem tazminatı almak için haklı fesih ihbarnamelerini göndermek isteyen öğretmenlerin muhatap bulamadığı da bildirildi. Bu gelişmelerin üzerinden aylar geçmesine rağmen öğretmenlere hala herhangi bir ödeme yapılmadığı öğrenildi.

“ÖĞRETMENLER EYLEM YAPTI”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Hatay Temsilcisi İsmail Bozoğlan, “Öğretmenler kurumlar tarafından sürüklendikleri bu belirsiz süreç sebebiyle hayata yeniden tutunmamakta zorluk çektiler ve halen de zorluk çekmeye devam ediyorlar. Mağdur olan öğretmenler kıdem tazminatı haklarını alabilmek için hukuki mücadeleye başlayacaklar. Deprem bölgesinde birçok kurumun öğretmenleri büyük bir belirsizliğe atarak depremin yarattığı psikolojik yaraların daha da büyümesine sebep olduğunu biliyoruz. Bunun için sendika tarafından Ankara’da ve Hatay’da eylem ve basın açıklaması düzenlendi. Lakin ne MEB ne de Çalışma Bakanlığı özel sektör öğretmenleri için tek bir adım atmış değiller. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak, deprem bölgesindeki öğretmenlerin hak mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini ve depremzede özel sektör öğretmenleri tarafından dillendirilen kamuya istihdam talebinin gerçekleştirilmesinin en doğru adım olacağını savunuyoruz. Bakanlık deprem bölgesindeki özel sektör öğretmenleri için bu lokal politikayı benimsemek zorunda” dedi.