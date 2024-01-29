Maaşını isteyen öğretmene şiddet

Haber Merkezi

Ankara Kızılay’da bulunan “Genç Odtülüler” isimli dershanede çalışan ve yatırılmayan maaşını istemek için kuruma giden M.K. isimli bir öğretmenin darp edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün M.K. isimli öğretmen ve kurum müdürü H.D. arasında tartışma yaşandı. Ancak sonrasında, öğretmen şiddete maruz kaldı, hatta yüzüne sıcak sıvı da atıldı. Öğretmen, yaşananların ardından darp raporu aldı ve Emniyet’te verdiği ifadeyle kurum müdüründen şikâyetçi oldu.

“Genç Odtülüler”de matematik öğretmeni olarak çalışan kişi, uğradığı saldırıyı Emniyet’teki ifadesinde şöyle anlattı: “Kurumda müdür olarak görev yapan kişi olan H.D. ile görüştüm ve maaşımı gün içerisinde hesabıma yatıracaklarını söyledi. Ben maaşım yatana kadar bekleyeceğimi söyledim. ‘Neden sözünüzde durmuyorsunuz’ demem üzerine üstüme yürüdü ve ben de ayağa kalkınca, bana yumruk salladı. Ben engel olmak için sarılınca arbede çıktı.”

HAKARET DE ETMİŞLER

Arbede bittiği sırada odaya müdürün tanıdığı olan bir başka kişinin girdiğini belirten öğretmen, “Ben kendisine ‘Sen karışma senlik bir durum yok’ dedim, o sırada elinde bulunan bardaktaki sıcak su veya çayı yüzüme doğru döktü. Bu sırada bardakla kafama vuruldu, yere düştüm. Yerde tekmelediler ve hakaret ettiler. ‘Zaten öğretmenliğin beş para etmez’ dediler. Polis merkezindeyken bana saldıran kişilerden biri, beni arayarak hakaretlerde bulunmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

MEB DERHAL GÖREVE

Yaşananların ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’e” çağrı yapıldı. Açıklamada, “Güvencesizliği durduracağız. Olayın ardından öğretmenimizle iletişim kurup Hukuk Komisyonumuz devreye girdi. Yaşanan bu vahşetin peşini bırakmayıp tüm hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kurum sahiplerine duyuruyoruz” denildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Temsilcisi Mahmut Yıldırım da BirGün’e yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan M.K. isimli öğretmenin sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Yıldırım, şunları dile getirdi: “Sigortasız çalıştırılması ve aynı zamanda maaş alamaması özel sektörün geldiği durum gösteriyor. Kurumlar, ataması yapılmayan öğretmenlerin çaresizliğini kullanıyor. Bir sürü öğretmen sigortasız, düşük maaşla çalışıyor ve buna rağmen maaşı yatırılmıyor. Öğretmenler maaşını sürekli sorma noktasına geldi. Öğretmenler sesini çıkardığında önümüzdeki yıl imzalanacak sözleşmeyle tehdit ediliyorlar.”