Macron: Filistin'e yapılan yardımların askıya alınmasından yana değiliz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin halkına doğrudan fayda sağlayan yardımların askıya alınmasından yana olmadıklarını söyledi. Macron ayrıca İran'ın Hamas'a destek verdiğine ilişkin iddialar hakkında da konuştu. İranlı yetkililerin açıklamalarını kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Macron, "Hamas'a yardım edilmiş olması mümkün ya da muhtemeldir ancak elimizdeki tüm bilgileri tam olarak sağlamlaştırmadan ve konsolide etmeden önce gerçekten yorum yapma konusunda dikkatli davranmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Filistin'e gönderilen yardımları askıya almasından yana olmadıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Hamburg'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, "Filistin halkına doğrudan fayda sağlayan yardımların askıya alınmasından yana değiliz. Bu yardımın Hamas'ı finanse edemeyeceğini garanti altına almak için kendi prosedürlerimizi uygulamaya koyduk" dedi.

Fransa olarak 2022 yılında sivillere su, sağlık, gıda güvenliği ve eğitim için 95 milyon avro yardım yaptıklarına işaret eden Macron, "Bu yardım esas olarak Birleşmiş Milletler aracılığıyla dağıtılacak, Batı Şeria ve Gazze'nin yanı sıra komşu ülkelerdeki Filistinli nüfusa doğrudan fayda sağlıyor ve Fransa'nın taahhütleriyle de uyumludur. Ben gerçekten de Avrupa'dan sağlanan tüm yardımların gözden geçirilmesinden yanayım ancak tamamen askıya alınmasından yana değilim" diye konuştu.

REHİNE KONUSUNDA SAYI VERMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ın elinde ne kadar Fransız vatandaşı olduğu ya da ne kadar Fransız'ın bölgedeki saldırılarda hayatını kaybettiği sorusuna ilişkin, Hamas'ın şantajının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Macron, kayıp Fransız vatandaşları veya potansiyel rehineler konusunda ise hala temkinli davrandığını ve sayı veremeyeceğini aktardı.

Macron, İsrail yetkilileriyle bu konuda istişarede bulunduklarını ve kendileri gibi aynı durumda olan tüm ülkelerle işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.

"İRAN'IN HAMAS'A YARDIM ETMİŞ OLMASI MUHTEMELDİR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ın saldırılarının arkasında İran'ın olduğu yönündeki iddialara ilişkin de "Hamas'ın saldırılarını tebrik eden tüm ülkeleri de kınıyorum. Şu anda tüm bilgileri ortaklarımızla birlikte karşılaştırma sürecindeyiz. İran'ın doğrudan müdahalesi konusunda burada yapacak bir yorumum yok. Ayrıca İranlı yetkililerin kabul edilemez ve değerlerimizi yansıtmayan açıklamaları da oldu. Hamas'a yardım edilmiş olması mümkün ya da muhtemeldir ancak elimizdeki tüm bilgileri tam olarak sağlamlaştırmadan ve konsolide etmeden önce gerçekten yorum yapma konusunda dikkatli davranmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının artmasını da değerlendiren Macron, "Milliyetçiliğin her yerde güçlendiğini görüyorsunuz. Bu elbette göç sorununa da bir cevap. Çünkü Avrupa şu anda bunu yaşıyor. Düzenli göç sorunlarına etkili bir yanıta ihtiyacımız var, dolayısıyla Avrupa işbirliğinin artmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Göç konusunda Avrupa'da işbirliğinin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Macron, AB ülkelerinin olası göç krizine karşı yeni kurallar üzerinde anlaştığına dikkati çekti. Macron, "Bu aynı zamanda ister transit, ister menşe ülke olsun, üçüncü ülkelere yönelik açık mesajımızdır" dedi.