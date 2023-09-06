Maden işçileri, açlık grevini bitirip oturma eylemine başladı

Eskişehir'de süresiz izne çıkarmalar, ödenmeyen tazminatlar ve haklarını alamadıklarını gerekçe gösterip eylem yapan 190 kömür madeni işçisi açlık grevine son verip yeryüzünde oturma eylemine geçti.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kömür madeninde yerin 1700 metre altında açlık grevi yapan işçiler, şirketin tazminatların ödeneceğine ilişkin taahhüdü üzerine açlık grevini sonlandırdı. Madenciler oturma eylemine devam edecek.

Yunus Emre Termik Santrali'nde kömür sağlayan madende çalışan işçiler, 250 kişinin süresiz izne çıkarılması ve tazminatlarının ödenmemesi üzerine perşembe günü açlık grevine başladı. TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçileri grev yaptıkları madende ziyaret ederek görüşme yaptı. Şirketle yapılan görüşmelerin ardından tazminatların ödeneceğine ilişkin taahhüt verilmesiyle 190 işçi açlık grevini sonlandırdı. Madenden çıkan işçilere kumanya ve tatlı ikram edildi. İşçiler tüm hakları verilene kadar mücadelelerini bu kez 'oturma eylemine' dönüştürdü.

"YETKİLİLERLE KONUŞTUK"

DHA'nın haberine göre; Açlık grevinin 5'inci gününde olduğunu hatırlatan Atalay, şöyle konuştu: "Biz buraya gazeteci arkadaşlarla beraber 1700 metre inerek sizin yanınıza geldik. Yerin altı da vatan üstü de ama sizler ekmek paranızı yerin altından çıkartıyorsunuz. Eskişehir Valisi, emniyet müdürü, eski bakan kim lazımsa yetkililerin tamamı ile bu süreci konuştuk. Burada iş vereni görme imkanım olmadı. Telefonla konuştuk, vekili de yanımda. Onlar, ‘Beş aydır üretim yapmıyorum. Benim ruhsatımı vermiyorlar’ diyorlar. Biz ruhsatı falan bilmeyiz. Bakkal para bekliyor, ev sahibi para bekliyor, çocuklar okula para bekliyor. Bizim evimize para götürmemiz lazım. Şirket temsilcileri 3 ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatlarını vereceklerini söyledi. Ayrıca ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacaklar" dedi.

6 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Maden şirketi de yazılı açıklama yaparak, çalışanların tazminatlarının 6 eşit taksit şeklinde ekim ayı itibarıyla ödeneceğini duyurdu. Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yunus Emre Termik Santralı için kömür üreteceğimiz ruhsat sahaları 9 aydır üzerimize devredilmemiştir. Şirketimiz bugüne kadar yaklaşık 9 ay boyunca ruhsatların devrinin gerçekleşeceği düşüncesiyle 270 yeraltı maden işçisini istihdam etmiştir. Gelinen aşamada, yeraltı kömür madeni işçilerinin istihdamını mümkün kılacak kömür sahalarının devrinin tarafımıza gerçekleşmemesi nedeniyle zorunlu ücretsiz izin kullandırma gereği doğmuştur. Bu durum, sendika yöneticileri ile paylaşılmış, yeraltı maden işçilerinin ücretsiz izine zorunlu olarak ayrılacağı bilgisi verilmiştir. Çalışanların söz konusu tazminat alacaklarını da 6 eşit taksit şeklinde Ekim 2023 ayı itibariyle ödeneceği tarafımızca taahhüt edilmiştir. Ayrıca, işe devam etmek isteyen personele de yerüstü statüsünde santral işletmesinde görev verilebileceği de tebliğ edilmiştir."